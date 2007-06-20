Кто должен навести порядок в стране (опрос)

Больше половины граждан (51,41%) считает, что взять на себя ответственность и навести порядок в управлении страной должен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Такие результаты всеукраинского социологического исследования в контексте общественно-политических и политико-экономических процессов в стране презентовал на пресс-конференции в среду директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В то же время, только 17,07% респондентов считают, что это должен сделать премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, 10,04% - группы политиков и силовых министров; 4,32% - председатель Верховной Рады; 3,92%-министр обороны; 3,21%- другие страні (США, Россия или ЕС).

На вопрос: “Какие изменения необходимо внести в Конституцию и законы Украины в ближайшее время?”, 49,42% респондентов ответили, что необходимо внести такие изменения, которые предусматривают отмену депутатской неприкосновенности, 28,10% считают, что изменениями должно быть предусмотрено усиление президентской власти, 16,44% высказіваются за мажоритарную систему виборов,15,38% - считают необходимым изменения, предусматривающие усиление полномочий органов местного самоуправления, 7,74% респондентов высказались за изменения, которыми был бы введен двухпалатный парламент.

Кроме того, 31,07% респондентов считают, что на сегодня политики должны прислушиваться к воле майданов, поскольку это проявления воли народа, в то же время, 35,02% считают, что не должны прислушиваться, поскольку все майдані оплачены, 24,51% опрошенных считают, что необходимо прислушиваться в отдельных случаях.

Опрос проводился Киевским институтом проблем управления им. Горшенина с 4 по 18 июня 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего опрошены 2006 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.