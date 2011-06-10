Национальная радиокомпания возобновила украинскую редакцию иновещания

Национальная радиокомпания возобновит вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Об этом сообщается в переданном УНИАН пресс-релизе НРКУ.

«Созданная в советские времена как пропагандистское подразделение Главная редакция вещания на украинском языке в системе ТВО «Всемирная служба радиовещания Украины» в последние годы фактически дублировала три программы Украинского радио», - отмечается в документе.

По словам генерального директора НРКУ Тараса АВРАХОВА, пока коротковолновые передатчики были единственным средством донесения сигнала украинской аудитории за рубежом, до тех пор иновещание на украинском языке было оправданным. В последние годы украинские программы Всемирной службы распространяются через спутник и интернет так же, как и три главные программы Украинского радио. Таким образом, слушать все программы Украинского радио можно с помощью современных средств коммуникации. Они дают исчерпывающую информацию из Украины.

В то же время в НРКУ напомнили, что обнародования ею намерений оптимизировать структуру вещания, поступили обращения от руководителей украинских организаций за рубежом, которые требовали специально изготовленных для зарубежных украинцев программ, а закрытие украинской редакции Всемирной службы радиовещания расценивали как потерю важного источника национального направления для зарубежного украинства.

Учтя конструктивное, НРКУ внесла коррективы в планы оптимизации каналов вещания. Следовательно, возобновляется более десятичасовое вещание на украинском языке на канале «Всемирная служба радиовещания Украины» творческими силами Украинского радио. Что же касается структуры ВСРУ, то она остается неизменной: с сохранением главных редакций вещания на украинском, английском, немецком и румынском языкам.

Национальная радиокомпания Украины надеется на действенную поддержку лидеров мирового украинства в размещении на сетях украинских языковедов за рубежом специальных программ для диаспоры. Кроме этого, на упомянутую редакцию возложено производство программ о жизни украинской диаспоры для размещения на трех главных каналах вещания НРКУ.

Также, в сообщении отмечается, что оптимизация не меняет избранного НРКУ пути к сотрудничеству с зарубежными языковедами: после ряда успешных радиомостов с Варшавой, Москвой, Минском, Софией Национальная радиокомпания будет расширять работу в таком формате с другими членами Европейского языкового союза. НРКУ уже обратилась к украинским общинам в Австралии, США, Канаде, Бразилии с предложением содействовать в налаживании связей с тамошними языковедами.

«Мы открыты к реальному журналистскому сотрудничеству, поскольку создание качественного контента, это и наша общественная миссия, и наша конкурентная борьба за сердца украинцев», - отмечают в НРКУ.

*** Первый канал по рейтингу TNS имеет долю радийного рынка 14.5 процента и первую позицию в аудитории 30+.

Как сообщал УНИАН, 25 мая гендиректор Национальной радиокомпании Т.АВРАХОВ распорядился прекратить вещание украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.

Т.АВРАХОВ объяснил, что прекращение вещания украинской редакции Всемирной службы радиовещания осуществлено в рамках оптимизации вещания и штатной структуры НРКУ.

30 мая Государственный комитет телевидения и радиовещания приостановил ликвидацию украинской редакции Всемирной службы радиовещания Украины.