Саакашвили: в Европе происходит “реальная геополитическая революция”

Президент Грузии Михаил Саакашвили в своем выступлении на открытии саммита организаций ГУАМ сказал, что современная Европа должна всячески избегать передела границ по принципу ХIХ-ХХ веков.

"Нам нужны решения ХХI века, а не ХIХ и ХХ веков, когда все решалось за счет передела границ", - сказал он, подчеркнув, что "мы должны всячески избегать этого".

По мнению Саакашвили, сейчас в Европе "происходит реальная геополитическая революция". Страны ГУАМ должны быть "очень осторожными, так как в Европе происходит передел границ". "Мы должны делать так, чтобы не было никакого Мюнхена, никакой Ялты - ни под каким предлогом", - отметил он.

РИА “Новости”