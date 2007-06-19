Сбербанк России намерен купить НРБ-Украина за $150 миллионов

Сбербанк готов потратить на покупку активов украинского Национального резервного банка (НРБ-Украина) 150 миллионов долларов, что в полтора раза превышает первоначально запланированную сумму, сообщила первый зампред правления Сбербанка Алла Алешкина во вторник на встрече с аналитиками и инвесторами.

По ее словам, предварительно стоимость активов оценивалось в 100 миллионов долларов. "Затем, мы долго пытались согласовать (сделку) баланс банка вырос и нам подняли цену до 150 миллионов долларов, мы ее согласовали", - сказала она.

По ее словам, 17 июля текущего года будет проведено собрание акционеров НРБ-Украина, где планируется осуществить перевод активов.

"Мы рассчитываем, что в этот период нас введут в состав акционеров", - сообщила Алешкина.

По ее словам, после завершения сделки НРБ-Украина попадет в десятку крупнейших банков страны. Алешкина также сообщила, что Сбербанк уже начал выплачивать сумму в рамках сделке. Средства выплачиваются постепенно, в зависимости от процедур, которые должны проводить украинские партнеры.

Говоря об иных приобретениях Сбербанка в странах СНГ, Алешкина напомнила о покупке банка в Казахстане. По ее словам, ведется разработка двух крупных проектов, которые планируется реализовать в казахском банке.

РИА "Новости"

Справка. НРБ-Украина основан в 2001 г. как дочерняя структура российской Национальной резервной корпорации, основанной российским бизнесменом и политиком Александром Лебедевым.