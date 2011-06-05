В Житомирской области на взятке поймали главу райгосадминистрации

Работники УБОП УМВД Украины в Житомирской области совместно с Антикоррупционным бюро ГУБОП и областной прокуратурой в результате проведения спецоперации задержали во время получения взятки председателя одной из райгосадминистраций Житомирской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник подозревается в вымогательстве и получении 25 тысяч гривен взятки от директора коммерческой фирмы за содействие в решении вопроса по предоставлению в аренду земельного участка площадью почти 22 га.

Руководителя райгосадминистрации задержали в служебном кабинете, когда тот брал вторую часть взятки в сумме 20 тысяч гривен.

За получение взятки прокурором областной прокуратуры в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ответственность этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.