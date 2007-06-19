Сегодня КС обнародует решение по делу об образовании политических партий

Во вторник, 19 июня, в 10.00 Конституционный Суд Украины обнародует принятое 12 июня с.г. Решение по делу по конституционному представлениею 70 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений части первой статьи 10, пункта 3 части второй, частей пятой, шестой статьи 11, статьи 15, части первой статьи 17, статьи 24, пункта 3 раздела VI “Заключительные положения” Закона Украины “О политических партиях в Украине” (дело об образовании политических партий в Украине).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, после обнародования решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Василия БРИНЦЕВА.