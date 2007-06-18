Янукович отмечает, что в отношениях с ЕС Украина перешла к ”практической риторике”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в отношениях с Европейским Союзом Украина перешла к “практической риторике”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

«В последнее время мы перешли от риторики теоретической к риторике практической», - сказал премьер-министр Украины.

Он отметил, что украинское правительство активно работает над улучшением экономической ситуации в стране и преодолением бедности.

Говоря о подписанных сегодня документах между Украиной и ЕС, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что важнейшим среди них является соглашение об упрощении визового режима.

По его словам, Украина хорошо понимает, что будущая интеграция в Европейский Союз зависит от многих факторов, в том числе и приближения к экономическим и социальным стандартам Европы. «Мы достаточно корректно выразили стремление относительно европейской интеграции и надеемся, что это соглашение (новое усиленное соглашение между Украиной и ЕС – УНИАН) будет учитывать наше желание», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о развитии экономического сотрудничества с ЕС, премьер-министр Украины особо отметил необходимость развития транспортных коридоров, пограничных переходов и сотрудничества в энергетической отрасли.