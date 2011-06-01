Фуникулер на Потемкинской лестнице отдадут в аренду

Исполком Одесского горсовета в 1,5 раза повысил тариф на проезд в электротранспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, подорожание проезда произойдет поэтапно: с 1 июля тариф повысится с 1 грн. до 1 грн. 25 коп., а с 1 ноября – до 1 грн. 50 коп.

Мэр Одессы Алексей КОСТУСЕВ назвал поэтапное повышение тарифа «вынужденной мерой». «В ряде крупных городов Украины стоимость проезда в электротранспорте уже достигла полутора гривен», - сказал он.

В свою очередь, директор коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" Дмитрий ПОЛУНИН отметил, что «расчеты экономистов показывают: с учетом повышения цен на энергоносители и роста зарплаты себестоимость тарифа в текущем году составила 1 грн. 82 коп. – на 27 коп. выше по сравнению с 2010 годом».

Кроме того, горисполкомом установлены новые цены на проездные билеты в горэлектротранспорте: годовой абонемент на проезд в трамвае до конца текущего года можно будет приобрести за 100 грн., а на трамвай-троллейбус – 110 грн.

Примечательно, что при безналичной оплате цена за проезд трамваем установлена в размере 150 грн., а за проезд трамваем-троллейбусом – 162 грн. 50 коп.

Кроме того, остановку эксплуатации фуникулера на Потемкинской лестнице первый вице-мэр Одессы Сергей ЧЕРНЕНКО объяснил на брифинге тем, что установленный предыдущей городской бесплатный проезд на фуникулере наносит существенные убытки КП «Одесгорэлектротранс», на балансе которого он находится.

С учетом этого депутатская комиссия по транспорту, дорожному хозяйству, связи и морехозяйственному комплексу сейчас рассматривает вопрос о передаче фуникулера в аренду. Как только будет заключен договор с арендатором фуникулера, сразу же будет возобновлена его работа, подытожил С.ЧЕРНЕНКО.