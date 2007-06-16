Шуфрич устроит ночные облавы

Сегодня прошел второй день общего рейда Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, Министерства внутренних дел и Государственного комитета рыбного хозяйства на территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате спецопераций, проведенных в устье р.Припять, при участии министра Нестора ШУФРИЧА за два дня задержаны 49 человек, изъято около 80 кг рыбы, 5 рыболовецких лодок, 2 современных катера иностранного производства и составлены 26 протоколов об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел правоохранительными органами.

Н.ШУФРИЧ отметил, что с сегодняшнего дня официально разрешена рыбалка в акватории Киевского моря, но исключительно согласно действующего законодательства и за пределами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. В целях контроля соблюдения закона Н.ШУФРИЧ заверил, что это не последний рейд с привлечением вертолета, на протяжении лета планируется серия таких спецопераций, в том числе ночные рейды с использованием приборов ночного виденья.

“Мы не позволим, чтобы кто-то сегодня зарабатывал деньги на здоровье и безопасности наших граждан. В последние годы здесь властвовала полная безответственность, но мы этого не допустим”, - отметил министр.

Согласно с Законом „О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Криминального и Криминально-процессуального кодексов Украины об ответственности за нарушение правил радиационной безопасности”, который вступил в силу 13-го июня этого года, нарушителям режима Чернобыльской зоны угрожают значительные штрафные санкции и лишения свободы сроком до 7 лет.