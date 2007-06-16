Начался конкурс на бесплатную учебу в США

Посольство США и Минобразования Украины объявили открытый конкурс на получение стипендий им. Фулбрайта на 2007-2008 учебный год. Эта программа академических обменов предоставляет талантливым студентам, преподавателям и молодым специалистам возможность проводить исследования в Соединенных Штатах.

Грант покрывает все расходы на пребывание в США: авиаперелет в оба конца и стипендию на весь период деятельности. Стипендиаты получают право работать в научных лабораториях, пользоваться богатыми библиотеками университетов, широкополосным интернетом.

При отборе кандидатов обращают внимание на профессиональные достижения, реальность предложенных проектов и их практическую ценность. Финалисты будут определены до 1 января 2008 года.

Во время собеседований конкурсант должен доказать, что намерен вернуться в Украину и использовать полученные знания в своей последующей работе.

"Участники обменов получат в Америке знания, а затем здесь будут создавать лаборатории, организовывать компании. Возможно количество таких людей увеличится после того, как ваша страна немного изменит законы и даст возможность молодежи развиваться", - комментирует директор Программы им. Фулбрайта в Украине Мирон Стахив.

Зеркало недели