Спорить с Тимошенко о рынке горючего Кабмин поручил своим экспертам

Секретариат экспертно-аналитической группы (ЭАГ) по рынку нефтепродуктов при Кабинете Министров Украины опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о «экстремальном повышении цен на нефтепродукты в Украине на фоне падения мировых цен на 10%».

Об этом сказано в заявлении экспертно-аналитической группы за подписью председателя Секретариата ЭАГ, директора департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Леонида КОСЯНЧУКА, текст которого передан УНИАН.

В частности в заявлении отмечается, что Секретариат ЭАГ проводит ежедневный мониторинг цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке и рынке Украины. С начала 2007 года цены на бензин А-95 (как эталонную марку, к которой привязаны расчеты других цен) на европейском рынке не снижались. Более того, с начала 2007 года они выросли на 272 дол./тонна (54,6%).

При этом в заявлении приводится динамика роста цены на бензин А-95 на европейского рынка за 2007 г.

В частности, по данным Секретариата ЭАГ, в январе тонна бензина А-95 стоила 498 дол. (100%), в феврале – 556 дол. (111,65%), в марте – 632 дол. (126.90%), в апреле – 720 дол. 144,58%), в апреле – 720 дол. (144,58%), в мае – 770 дол. (154.62%).

Анализ подекадных соотношений цены бензина А-95 на европейском рынке к оптовым ценам украинских производителей показывает, что до введения в действие формульной методики расчета розничных цен на нефтепродукты Секретариатом ЭАГ при КМУ, внутренние оптовые цены значительно превышали европейские (до 103 дол./тона).

Однако, с конца января 2007 года оптовые цены в Украине постепенно уменьшались, и, в дальнейшем, были стабильно ниже показателей европейского рынка, отмечает ЭАГ.

"Таким образом, заявления Юлии ТИМОШЕНКО о ситуации на рынке нефтепродуктов Украины являются неправдивыми, безответственными и откровенно провокативными", – отмечено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила правительство и монополистов в заговоре с целью повышения цен. По ее данным, невзирая на мировую тенденцию уценки на бензин и дизельное горючее, в Украине за последние 30 дней цена на них выросла на 20%.