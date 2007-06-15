Мельниченко требует от Ющенко соблюдать закон

Экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием соблюдать Закон Украины «Об обращениях граждан» и дать ответ на его неоднократные обращения к Президенту как к высшему должностному лицу государства.

Как сообщил УНИАН адвокат Павел СЫЧОВ, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО направил письмо на имя Президента Украины 27 декабря 2006 года по почте. В соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан», обращения рассматриваются и решаются в срок не больше одного месяца со дня их поступления. Президент должен был дать ответ до 27 января 2007 года, а Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждает, что ответа не получил, заявляет его адвокат.

После этого, продолжил П.СЫЧОВ, 17 февраля 2007 года, в Вашингтоне Н.МЕЛЬНИЧЕНКО передал В.ЮЩЕНКО письмо через Посольство Украины в США с надписью «лично в руки».

«После очередных 30 дней я семь раз звонил по телефону в приемную к Виктору БАЛОГЕ (главе Секретариата Президента – УНИАН) с просьбой проверить, поступило ли мое письмо по назначению, и просил о каком-либо ответе. Секретарша каждый раз уверяла, что информацию для БАЛОГИ передала, но для меня ничего нет», - рассказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я хочу напомнить и БАЛОГЕ, и ЮЩЕНКО, что они всего лишь государственные чиновники, которых граждане Украины наняли на работу. Такое игнорирование госчиновниками закона вынуждает меня через суд требовать от них исполнения их обязанностей», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.