Азаров обвиняет людей Тимошенко в разжигании «хлебной истерии»

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ считает, что истерию вокруг повышения цен на хлеб поднимают представители Блока Юлии Тимошенко, которые владеют мукомольными и хлебопекарными производствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на совещании, посвященном обсуждению ситуации с повышением цен в Украине на муку и хлебобулочные изделия, а также нефтепродукты.

«Я к ним обращаюсь (членам БЮТ – УНИАН), поскольку их лидерша упрекает правительство в том, что якобы правительство не контролирует (цены на муку и хлеб – УНИАН). Так вот, пусть она лучше разберется со своими народными депутатами, которые владеют мукомольной отраслью, мукомольными предприятиями и хлебопекарными предприятиями», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких оснований для повышения цены на зерно, муку и хлеб, и в стране достаточно запасов прошлого и позапрошлого года для того, чтобы не было дефицита фуражного и продовольственного зерна. По его словам, в случае необходимости, правительство примет все необходимые меры, чтобы зерно осталось в Украине.

Говоря о ценах на муку, Н.АЗАРОВ отметил, что она поднялась лишь в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областях. Причем в Черновицкой области засухи, по словам Н.АЗАРОВА, «и в помине не было».

Первый вице-премьер отметил, что все органы власти сегодня должны сосредоточиться на решении вопроса, чтобы цены на социально значимые сорта хлеба вернуть до уровня, позволяющего рентабельно работать производителям, и чтобы эти цены соответствовали уровню благосостояния граждан.

Как сообщал УНИАН, 14 мая лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила правительство и монополистов в заговоре с целью повышения цен. По ее данным, уровень инфляции сегодня составляет 17%, наблюдается стремительное повышение цен на все продукты, и в первую очередь на хлеб, которое чувствует на себе каждый гражданин Украины.

Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что, несмотря на мировую тенденцию снижения цен на бензин и дизельное горючее, в Украине за последние 30 дней цена на них возросла на 20%.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, в БЮТе убеждены, что эта ситуация является результатом заговора правительства и монополистов, которые “кладут сверхдоходы себе в карман”.