Ющенко заявил о намерении Arcelor Mittal инвестировать в Украину 10 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня на брифинге в Кривом Роге, что транснациональная компания Arcelor Mittal намерена инвестировать в проекты в Украине 10 млрд. долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что данные договоренности достигнуты во время его личной встречи сегодня с владельцем компании Лакшми МИТТАЛОМ во время пребывания на металлургическом комбинате «Міттал Стіл Кривий Ріг».

По словам Президента, со временем будут отработаны отрасли, территории и временные рамки для реализации конкретных проектов.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул конкретную договоренность построить за средства Arcelor Mittal в Кривом Роге крытый дворец для зимних видов спорта.