Ющенко заявил о намерении Arcelor Mittal инвестировать в Украину 10 млрд. долл.
18:16, 14 июня 2007Общество
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Президент сослался на личную встречу
|Виктор Ющенко, Лакшми Миттал
Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО отметил, что данные договоренности достигнуты во время его личной встречи сегодня с владельцем компании Лакшми МИТТАЛОМ во время пребывания на металлургическом комбинате «Міттал Стіл Кривий Ріг».
По словам Президента, со временем будут отработаны отрасли, территории и временные рамки для реализации конкретных проектов.
В.ЮЩЕНКО подчеркнул конкретную договоренность построить за средства Arcelor Mittal в Кривом Роге крытый дворец для зимних видов спорта.
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