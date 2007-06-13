Ющенко наложил вето на 10 законов (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины, применил право вето к 10 законам, возвратив их со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, представлять предложения Президента Украины на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ.

В частности, глава государства ветировал законы «О внесении изменений в Закон Украины «Об исполнительном производстве»; «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничении»; «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения действенного контроля в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности»; «О внесении изменений в Закон Украины «О винограде и виноградном вине»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усыновления»; «О внесении изменений в некоторые законы Украины (об обеспечении качества импортной сельскохозяйственной продукции)»; «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов»; «О выкупе земельных участков частной собственности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимости»; «О Фонде государственного имущества Украины» и «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О государственных наградах Украины».