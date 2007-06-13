Бессмертный подал в суд на Мороза из-за трудовой книжки

Заместитель руководителя Секретариата Президента Украины, председатель Центрисполкома партии “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ обратился с судебным иском в Печерский районный суд Киева к председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ, руководителю Аппарата ВР Валентину ЗАЙЧУКУ и к Аппарату Верховной Рады.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", в своем иске Р.БЕССМЕРТНЫЙ просит суд признать противоправной бездеятельность Аппарата Верховной Рады, руководителя Аппарата и председателя ВР относительно необеспечения своевременной выдачи ему должным образом оформленной трудовой книжки.

Также Р.БЕССМЕРТНЫЙ требует обязать Аппарат ВР, В.ЗАЙЧУКА и А.МОРОЗА принять меры по безотлагательному обеспечению выдачи ему должным образом оформленной трудовой книжки.

В своем иске Р.БЕССМЕРТНЫЙ отмечает, что 18 апреля 2007 года он написал личное заявление о выходе из состава депутатской фракции блока “Наша Украина”, 30 мая после восстановления полномочности Верховной Рады Украины V созыва в соответствии с Указом Президента Украины от 29 мая, указанное заявление было зарегистрировано в Аппарате Верховной Рады Украины.

Решением межпартийного съезде блока “Наша Украина” от 2 июня были досрочно прекращены депутатские полномочия Р.БЕССМЕРТНОГО в связи с выходом из состава депутатской фракции блока.

Ни Конституция Украины, ни другие акты законодательства Украины не предусматривают последующего одобрения, подтверждения или признания такого решения высшего руководящего органа избирательного блока со стороны какого-либо органа государственной власти, должностного или служебного лица. То есть соответствующее решение межпартийного съезда блока “Наша Украина” в данном случае является окончательными, а полномочия Р.БЕССМЕРТНОГО как народного депутата Украины V созыва прекращенными – с 2 июня 2007 года.

7 июня Р.БЕССМЕРТНЫЙ обратился в Аппарат Верховной Рады Украины с требованием о выдаче ему трудовой книжки. 8 июня Р.БЕССМЕРТНОМУ была выдана трудовая книжка, но без внесения записи о досрочном прекращении полномочий народного депутата.

“Таким образом, - говорится в судебном иске, - действия со стороны работников Аппарата Верховной Рады Украины относительно невыдачи истцу должным образом оформленной трудовой книжки противоречат статьи 47, 116 Кодекса законов о труде Украины и грубо нарушают мои трудовые права, а также конституционные права человека и гражданина”.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ считает, что неподобающим образом оформленную трудовую книжку ему выдали из-за противоправной бездеятельности руководителя Аппарата ВР и председателя парламента.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что ему в Верховной Раде не отдают трудовую книжку, и пообещал обратиться по этому поводу в суд.

8 июня пресс-служба Верховной Рады Украины сообщила, что в управление кадров Аппарата ВР в апреле – в начале июня 2007 года не поступало заявлений и устных обращений от Р.БЕССМЕРТНОГО о выдаче ему трудовой книжки.