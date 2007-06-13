Суд разрешил подозревать Сацюка в причастности к отравлению Ющенко

Шевченковский районный суд города Киева отказал в удовлетворении иска бывшему заместителю председателя СБУ Владимиру САЦЮКУ, который требовал опровергнуть распространенную раньше информацию о том, что отравление Виктора ЮЩЕНКО произошло у него на даче.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил советник Президента по правовым вопросам Николай ПОЛУДЁННЫЙ.

Он сказал, что сегодня Шевченковский райсуд рассмотрел дело по существу и принял решение отказать в удовлетворении иска.

Н.ПОЛУДЁННЫЙ также сообщил, что сегодня суд объявил резолютивную (резолюция) часть решения, а полное решение суда будет готово 18 июня.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

В свою очередь В.САЦЮК в апреле этого года подал гражданский иск к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО с требованием опровергнуть информацию о том, что отравление нынешнего главы государства произошло у него на даче.

12 апреля Шевченковский районный суд г. Киева на предварительном рассмотрении иска В.САЦЮКА о защите чести, достоинства и деловой репутации решил принять иск к рассмотрению по существу.