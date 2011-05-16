«Как развивать событийный туризм в Украине?» - пресс-конференция в УНИАН

18 мая в 12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как развивать событийный туризм в Украине?». Участники: Виктория Лисична – заместитель Министра культуры Украины, Владимир Янченко – организатор Международного фестиваля «Киевская Русь XIII века», Юрий Нестеряк – исполнительный директор Фонда развития журналистики имени Анатолия Москаленко, Дмитрий Мухарский - народный артист Украины. Также ожидаются представители клуба исторической реконструкции «Ярь-Турь», участники исторических фестивалей. В списке возможны дополнения. Телефон для аккредитации СМИ: 044 461 99 37, 099 545 18 84

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