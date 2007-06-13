СБУ поймала мужчину, из-за которого эвакуировали Верховную Раду

Служба безопасности Украины установила человека, который 30 мая сообщил о заминировании здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, СБУ сразу после получения информации о заминировании ВР приняла безотлагательные поисковые меры, в результате которых уже 31 мая была установлена личность злоумышленника и место его пребывания. Им оказался житель Тернопольской области.

М.ОСТАПЕНКО отметила, что теперь все материалы по этому поводу переданы в МВД для принятия в отношении виновного соответствующего процессуального решения.

Как сообщал УНИАН, 30 мая поступило анонимное сообщение о заминировании здания ВР. После этого из здания парламента срочно были эвакуированы все люди. Никаких взрывоопасных предметов в ВР обнаружено не было.