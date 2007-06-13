Метро в Киеве не подорожает

На сегодняшний день вопрос повышения оплаты за проезд в киевском метро на повестке дня не стоит, заявил в интервью газете « Сегодня » заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, при этом он отметил, что нельзя закрывать глаза на проблемы метрополитена. «Думаю, таких морально и технически устаревших вагонов, как у нас, нет больше нигде в странах СНГ. С таким подвижным составом будет стыдно иностранцев во время Евро-2012 даже подпускать к метро», - добавил О.ДОВГИЙ.

«По моему мнению, приемлемым для всех вариантов было бы проведение общественных обсуждений на тему: стоит ли повышать цены на проезд в метро и куда будут направлены средства от возможного повышения? Для нас, как представителей власти, главным приоритетом остается благосостояние киевлян. Так что им и решать», - подчеркнул О.ДОВГИЙ.

Ранее ряд СМИ сообщили, что руководство столичного метрополитена обратилось в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением повысить тарифы на проезд.