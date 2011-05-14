В Севастополь прибыл велотур, посвященный памяти героев войны

В Севастополе в субботу на площади Нахимова состоялась торжественная встреча участников велотура «Море друзей», стартовавшего 9 мая в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, велотур встретили представители постоянной комиссии Севастопольского городского совета по вопросам молодежи, спорта, культуры и туризма во главе Владимиром ДЕМЧЕНКО.

Состоялся обмен подарками между городами-героями Одессой и Севастополем. Одесские велосипедисты-любители Руслан ВЕРИН, Александр ШЕСТАКОВ и Алексей ЧЕРНЯВСКИЙ вручили севастопольцам гильзу с землей Одессы. В.ДЕМЧЕНКО, в свою очередь, подарил участникам велотура книги и диски (с фото и песнями) о Севастополе. В

Вместе участники встречи возложили цветы к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Велотур «Море друзей» посвящен памяти героев Великой Отечественной войны. Маршрут проложен через дружественные страны черноморского бассейна: Украина - Грузия - Турция - Болгария - Румыния - Молдавия - Украина. Проект проходит при поддержке Одесской областной государственной администрации, Одесского городского головы Алексея КОСТУСЕВА и комиссии по делам молодежи и спорта Одесского городского совета.