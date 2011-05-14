Янукович в Донецке интересовался горохом, дорогами и взлетной полосой

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в субботу посетил Донецк, где провел рабочее совещание с руководством области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главы государства, во время рабочей встречи В.ЯНУКОВИЧ заслушал доклад главы Донецкой облгосадминистрации Анатолия БЛИЗНЮКА об итогах проведения весенне-полевых работ и связанных с этим мероприятий относительно обеспечения продовольственной безопасности региона, а также состояния дорожного хозяйства.

Руководитель области доложил, что все весенне-полевые работы проводятся в полном соответствии с ранее утвержденными планами. Кроме того, в этом году на Донбассе будет посеяно больше таких сельхозкультур, как гречиха, просо, горох.

Президент отметил необходимость безусловного выполнения программы ремонта и строительства новых автодорог в области.

Городской председатель Донецка Анатолий ЛУКЬЯНЧЕНКО в свою очередь доложил о строительстве новой искусственной взлетно-посадочной полосы высшей категории безопасности в международном аэропорту Донецка. По его словам, она способна принимать все типы самолетов, и готовая практически на 90%. Сейчас здесь осуществляется монтаж светосигнального и навигационного оборудования. Сертификация запланирована на май 2011 года, дата введения в эксплуатацию – июнь 2011 года.