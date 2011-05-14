Губернатор обещает не допустить продажи санатория "Остреч"

Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО пообещал не допустить продажи санатория "Остреч", расположенного в Менском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об объявлениях о продаже санатория, размещенных в Интернете.

"Мы тоже увидели эти объявления, и заблокировали реализацию этого объекта", - сказал В.ХОМЕНКО. Он также добавил, что сейчас изучаются правовые аспекты возвращения санатория в государственную собственность.

По информации менской газеты "Наше слово", в сети Интернет было размещено объявление о продаже санатория "Остреч", как начальная стоимость указано 3 млн. дол. Позвонив по телефону по указанному номеру, журналисты узнали, что собеседник не является владельцем санатория, а выполняет чью-то просьбу.

По информации райгосадминистрации, санаторий "Остреч" был зарегистрирован как юридическое лицо 21 февраля 2001 года. В соответствии с Учредительным договором и Уставом, учредителями санатория выступили 23 коллективных сельскохозяйственных предприятия района, Черниговское предприятие "Агрошляхбуд" и областной совет коллективных сельскохозяйственных предприятий.

Потом Черниговский областной союз сельхозпредприятий, который является правопреемником областного совета сельхозпредприятий, 2008 году уступил свою долю в уставном капитале санатория Всеукраинскому союзу сельхозпредприятий, который впоследствии был переименован в Аграрный союз Украины.

На протяжении 2010 года правопреемники сельхозпредприятий, которые были учредителями Менского санатория "Остреч", и правопреемник "Агрошляхбуду" уступили свои доли обществу "Сельхозздравница". На сегодняшний день санаторий имеет двух владельцев – Ассоциация "Украгромайно" и ООО "Сельхозздравница".

Кроме того, владельцев санатория неоднократно пытались установить в судах. На данное время в суде решается вопрос о наличии государственной доли в уставном капитале санатория "Остреч". Иск подала прокуратура Черниговской области в интересах регионального отделения Фонда госимущества Украины по Черниговской области.

В этом году здравница выиграла тендер на лечение лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Справка УНИАН. Санаторий "Остреч" находится среди соснового леса на берегу живописного озера вблизи г. Мена. Оздоровительное заведение рассчитано на 250 койко-мест. Для проживания отдыхающих есть два спальных корпуса. Вблизи санатория находится скважина с лечебной минеральной водой "Остреч".