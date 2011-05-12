Черной краской облили дверь Почетного консульства России

В Чернигове ночью неизвестные злоумышленники облили черной краской дверь Почетного консульства Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью городского совета со ссылкой на работников консульства.

"На фасаде здания, в котором расположено Почетное консульство, баллончиком злоумышленники написали "Наша Земля – наші порядки", - говорится в сообщении, направленном работниками консульства в городской совет с просьбой принять к сведению информацию.

Факт повреждения подтвердили и в Отделе общественных связей Управлении МВД Украины в Черниговской области.

"На месте работает следственно-оперативная группа милиции. О каких-то заключениях и результатах говорить пока рано", - сказал работник отдела.