Ветеранам на Майдане вручили по коробке конфет и бутылке водки

Скорая увезла одного человека

За театрализованным действом в центре Киева наблюдали ветераны ВОВ, руководство страны, представители дипломатических ведомств. Киевская горгосадминистрация вручила каждому ветерану пакет с коробкой конфет, бутылкой водки и стилизованной военной флягой. Во время концерта прогремел праздничный салют, в небо выпустили голубей и цветные воздушные шарики. По окончании ветеранов развезли по домам в комфортабельных автобусах. На Майдане дежурили бригады скорой помощью, которым пришлось оказать помощь некоторым ветеранам. Карета скорой помощи увезла одного ветерана. Kyiv Post

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