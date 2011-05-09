Ветеранам на Майдане вручили по коробке конфет и бутылке водки
14:23, 09 мая 2011Общество
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Скорая увезла одного человека
За театрализованным действом в центре Киева наблюдали ветераны ВОВ, руководство страны, представители дипломатических ведомств.
Киевская горгосадминистрация вручила каждому ветерану пакет с коробкой конфет, бутылкой водки и стилизованной военной флягой.
Во время концерта прогремел праздничный салют, в небо выпустили голубей и цветные воздушные шарики.
По окончании ветеранов развезли по домам в комфортабельных автобусах.
На Майдане дежурили бригады скорой помощью, которым пришлось оказать помощь некоторым ветеранам. Карета скорой помощи увезла одного ветерана.
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