Ветеранам на Майдане вручили по коробке конфет и бутылке водки

14:23, 09 мая 2011
Общество
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Скорая увезла одного человека

За театрализованным действом в центре Киева наблюдали ветераны ВОВ, руководство страны, представители дипломатических ведомств.

Киевская горгосадминистрация вручила каждому ветерану пакет с коробкой конфет, бутылкой водки и стилизованной военной флягой.

Во время концерта прогремел праздничный салют, в небо выпустили голубей и цветные воздушные шарики.

По окончании ветеранов развезли по домам в комфортабельных автобусах.

На Майдане дежурили бригады скорой помощью, которым пришлось оказать помощь некоторым ветеранам. Карета скорой помощи увезла одного ветерана.

Kyiv Post

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