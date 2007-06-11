Курс в НАТО остаётся неизменным

Стратегический курс Украины на приобретение членства в НАТО остается неизменным. Об этом сказал на открытии Международного форума «Евроатлантическое будущее Украины» советник Секретариата Президента Украины по вопросам внешней политики Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.СОКОЛОВСКИЙ заверил, что Украина будет продолжать внутренние реформы, направленные на достижение целей определенных планом действий УКРАИНА-НАТО.

По его словам, украинская элита воспринимает северно-атлантический альянс прежде всего как сообщество ведущих государств, которые исповедуют общие ценности, которые доказали свою способность гарантировать достойный уровень жизни.

Он также отметил успешное выполнение Украиной плана действий УКРАИНА-НАТО. «План действий УКРАИНА-НАТО со стороны Украины как и со стороны НАТО выполняется последовательно, иногда не всегда своевременно, но качественно», - сказал он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, самой большой проблемой на сегодня является проведение информационной кампании по НАТО в Украине.

В свою очередь посол Германии в Украине Рейнгард ШЕФЕРС в контексте евроатлантической интеграции Украины отметил, что Украине необходимо урегулировать политический кризис в соответствии с евроатлантическими стандартами. Он также отметил, что за решением этого кризиса внимательно наблюдают в Европе.

Прежний посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР отметил, что политический кризис в Украине нанес вред имиджу Украины за границей, однако это не повлияет на процесс интеграции Украины в НАТО. Он отметил, что США заинтересованы, чтобы Украина вступила в НАТО, но такое решение должен принять украинский народ.