Глава облсовета требует отреагировать на украинофобские заявления

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ требует от стражей порядка отреагировать на украинофобские заявления заместителя мэра Калуша Виталины РАДЕЦКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует официальный сайт Ивано-Франковского областного совета, по данным которого недавно на совещании работников здравоохранения Калуша В.РАДЕЦКАЯ якобы сказала, что Галичина – это «генетически недоразвитый регион», а галичане – «цыгане немытые и нечесанные».

Председатель Ивано-Франковского областного совета требует от правоохранительных органов в пределах своих полномочий и компетенции проверить обнародованные факты и привлечь к ответственности В.РАДЕЦКУЮ.

А.СЫЧ считает недопустимым, чтобы в Прикарпатье появлялись “табачницы” местного разлива”, которые позволяют себе работать с интеллигенцией в таком тоне, с такой грубостью и пренебрежением.