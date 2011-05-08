Милиция проверит причину падения памятника Ленину в Чернигове

В Чернигове милиция проверит причину падения и разрушения памятника Ленину в одном из микрорайонов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области.

О падении памятника Ленину в городское отделение милиции сообщила утром 7 мая женщина, стала свидетелем события. В микрорайон выехала следственно-оперативная группа горотдела. Во время обзора места события и опроса свидетелей было установлено, что этот памятник является железобетонной скульптурой, находящейся в запущенном состоянии, на протяжении длительного времени (свыше 10 лет) не ремонтировалась и имела повреждение. На передней части постамента были обнаружены следы краски черного и остатки белого цветов в виде пятен. Какие -либо надписи на момент осмотра отсутствовали.

«В ходе дополнительной проверки всех обстоятельств не было установлено каких-либо фактов, которые бы свидетельствовали о преднамеренном повреждении памятника. При осмотре постамента были обнаружены многочисленные трещины в нем, а также сдвиг кирпича, из которого выложен постамент. Посторонних предметов, которые могли быть использованы для разрушения памятника, на месте события не обнаружено. Изъяты образцы краски для проведения исследования», - отмечается в сообщении пресс-службе милиции.

Опрошенная оперативниками женщина-вахтер помещения клуба, которая и сообщила о произошедшем, объяснила, что она услышала грохот и сразу же посмотрела в окно, где увидела, что упал памятник Ленину. Немедленно после этого женщина вышла на улицу. Каких-либо посторонних лиц она не заметила, шума отбывающего транспорта также не слышала.

По этому факту проводится дополнительная проверка.

По информации пресс-службы областной организации УНП, бетонная статуя вождя была снята с учета Черниговским облисполкомом еще в 1992 году и по приказу представителя Президента в области должна была быть ликвидированной до 1 ноября того же года. Однако простояла до этого времени. Вместе с тем, в УНП отметили, что местные жители считают факт разрушения памятника Ленину провокацией и осуждают этот акт вандализма