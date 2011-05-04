Азаров жалуется, что оппозиция «втихаря бегает жаловаться МВФ»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что представители оппозиции просят Международный валютный фонд разорвать кредитное соглашение с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Первому Национальному телеканалу, показанному 3 мая.

«Втихаря бегают (представители оппозиции – УНИАН) в МВФ и жалуются на нас. Вот правительство, понимаете, не подняло тарифы так, как вы хотели, так разорвите с ними соглашение. Они не афишируют этого, но мы об этом знаем», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что оппозиция пытается поставить правительство в сложное положение, однако ей не удастся этого сделать.

«Они не хотят, чтоб поступили кредиты в Украину, чтобы правительство попало в очень трудное положение. Но оно не попадет. Положение Украины устойчивое, стабильное», - заявил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Новая программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.