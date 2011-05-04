Тарасюк: EURONEST должен помочь в введении безвизового режима

Сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST (ЕС – страны-участницы «Восточного партнерства»), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК считает, что Ассамблея должна способствовать введению безвизового режима и оказывать давление на институты Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил во вторник журналистам.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, создав Ассамблею, депутаты парламентов стран «Восточного партнерства» и Европарламента сформулировали два мессиджа.

«Первый мессидж людям восточноевропейских стран: что мы, парламентарии 5 национальных парламентов и Европарламента, объединились, чтобы сделать ближе эти страны, включая Украину, стандартам и ценностям ЕС с целью, чтобы миллионы жителей наших стран получали преимущества от этого сотрудничества в виде улучшения уровня жизни, усиления демократии и верховенства права», - сказал Б.ТАРАСЮК.

«Если это будет достигнуто, если люди получат безвизовый режим для путешествий по странам ЕС, это оправдает создание Парламентской ассамблеи. Если этого не будет, идея будет дискредитирована в глазах людей», - добавил Б.ТАРАСЮК.

Второй мессидж, по словам депутата, был адресован институтам Евросоюза.

«Мы, парламентарии, объединились, чтобы создать парламентское давление на институты ЕС, чтобы ЕС не только говорил о «Восточном партнерстве», но делал что-то конкретное», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он отметил, что сегодня существует неудовлетворенность тем, как институты Евросоюза реализуют решения по «Восточному партнерству». «И это не только в вопросе ресурсов, финансирования», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 3 мая состоялось учредительное заседание Парламентской ассамблеи EURONEST. Был подписан Акт о создании Ассамблеи, приняты правила процедуры, а также избрано руководство.