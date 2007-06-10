Путин предлагает создать евро-азиатский аналог ВТО

Президент России Владимир ПУТИН заявил, что существующие международные организации не вполне справляются с регулированием глобального международного рынка и предложил подумать о создании евро-азиатского аналога Всемирной торговой организации (ВТО), передает РИА Новости

"Структуры, созданные в расчете на небольшое количество активных игроков, выглядят архаичными и недемократичными. Далеки они и от учета современного расклада сил. И поэтому старые методы принятия решений подчас не работают. Это отчетливо видно на примере Всемирной торговой организации и переговорного процесса в рамках Дохийского раунда, который фактически зашел в тупик", - сказал В.ПУТИН, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что "сегодня протекционизм часто исходит из развитых экономик, учредивших эту организацию (ВТО)". В.ПУТИН заметил, что именно в таких странах сосредоточена большая часть государственных объемов по поддержке бизнеса.

Президент России сказал, что для стимулирования торговли и инвестиций стоит подумать о создании региональных евро-азиатских институтов свободной торговли.