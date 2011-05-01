На школьника с набором разводных ключей завели уголовное дело

В городе Краматорске Донецкой области возбуждено уголовное дело против ученика 10 класса за умышленное повреждение железнодорожного полотна.

Об этом сообщает сайт местной газеты «Восточный проект» со ссылкой на начальника линейной милиции станции «Краматорск» Валерия РЕШЕТНЯКА.

По его словам, этот школьник, вооружившись дома набором разводных ключей, пришел на участок железной дороги, находящийся между поселками Октябрьский и Красногорка. Там юноша свинтил с деталей верхнего строения пути 23 клемных болта, которые намеревался сдать как металлолом в ближайший приемный пункт.

В отношении десятиклассника возбуждено уголовное дело по ст. 277 Уголовного кодекса Украины «Повреждение путей сообщения», которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.