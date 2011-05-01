Две епархии УПЦ МП будут сотрудничать с милицией

В Сумах в актовом зале управления МВД Украины в Сумской области состоялось подписание договора о сотрудничестве между Сумской и Конотопской епархий УПЦ Московского патриархата с УМВД Украины в Сумской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ МП, документ подписали начальник УМВД Украины в Сумской области полковник милиции Петр ДЯЧЕНКО, епископ Сумской и Ахтырский ЕВЛОГИЙ, а также епископ Конотопский и Глуховский ИОСИФ. В подписанном договоре содержатся направления сотрудничества сумских правоохранителей и духовенства двух православных епархий, расположенных на территории Сумской области.

После подписания договора состоялось занятие по программе университета культуры для правоохранителей. Епископ ЕВЛОГИЙ рассказал о празднике Пасхи Христовой, а также обратился с добрыми пожеланиями к собравшимся. Епископ ИОСИФ в своем приветственном слове акцентировал внимание на важности душепопечительской работы среди сотрудников правоохранительных органов.