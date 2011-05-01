Во Львовской области пассажирский автобус врезался в дерево: 7 раненых

Во Львовской области во время дорожно-транспортного происшествия, в которое попал пассажирский автобус, было травмировано семь человек, среди которых 14-летняя школьница.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, 30 апреля на международной автомобильной дороге государственного значения Львов - Рава-Русская водитель автобуса "БАЗ А-079.23", который следовал по маршруту "Ковель-Трускавец", 46-летний житель города Ковель Волынской области, по техническим причинам не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги в кювет, где автобус совершил столкновение с деревом.

В результате этого автопроисшествия транспортное средство получило значительные технические повреждения, а семь пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Львова и Жовковскую центральную районную больницу.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 16 пассажиров.

По факту ДТП проводится расследование.