Погода на завтра

2 мая в западных областях Украины, в Винницкой области и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в карпатском регионе - сильные дожди; на остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный; в западной части северо-западный, 7-12 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 17-22°, в западных областях и на побережье Крыма 12-17°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 8-12°.

В Киеве и столичной области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в области ночью 6-11°, днем 17-22°. В г. Киеве температура ночью 9-11°, днем 19-21°.