Путин превращает Украину в разменную монету?

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, критикуя Украину, на самом деле упрекает США, считает эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА.

В комментарии УНИАН он выразил мнение, что последние заявления В.ПУТИНА о разворачивающемся в Украине процессе перехода власти к тирании и о возможном поднятии цен на российские энергоносители следует рассматривать не в контексте российско-украинских отношений, а в контексте глобальной политики.

В.ЗАСТАВА не исключает, что данные заявления не случайно были сделаны накануне саммита G8 и адресованы, в первую очередь, ее участникам.

Эксперт напоминает, что в мировом информационном поле все чаще звучат обвинения в адрес В.ПУТИНА со стороны политиков Европы и США в сворачивании демократических преобразований в России. В.ЗАСТАВА уверен, что в связи с этим Президент РФ вынужден защищать свои позиции и делать ответные заявления. В частности, отметил эксперт, впервые за последние годы В.ПУТИН затронул тему перенацеливания российских ракетных установок в сторону Европы. В случае с заявлениями об Украине российский Президент посылает «два месседжа», отмечает эксперт Института Горшенина.

Первый, по его словам, следующий: Россия может поднять стоимость газа для Украины, что приведет к ответным действиям украинской стороны в виде поднятия тарифов на транспортировку газа по украинской трубе в Европу. Данный процесс опасен своей неопределенностью и возможными перебоями в поставках энергоносителей европейским потребителям, отметил В.ЗАСТАВА. «Можно вспомнить, во что вылилось кратковременное противостояние России и Беларуси в начале этого года. В конечном итоге цена на российский газ, которая включает в себя и затраты на транспортировку через Украину, поднимется для европейских стран», - отмечает В.ЗАСТАВА.

Второй посыл В.ПУТИНА, по мнению эксперта, - о том, что в Украине нарушается Конституция, что приводит к узурпации власти и тирании. «Этим В.ПУТИН как бы намекает, что американские инициативы по демократизации стран бывшего СССР не срабатывают, и что Россия - «не хуже» других. То есть, это попытка отвести от себя обвинения в недемократичности и «перевести стрелки» в сторону США и их сателлитов в Восточной Европе», - отметил эксперт.

Однако, по мнению В.ЗАСТАВЫ, «Украине стоит задуматься не столько над антиукраинским содержанием заявлений В.ПУТИНА, сколько над тем, что отсутствие заботы о собственной субъектности приводит к превращению нашей страны в разменную монету, информационную игрушку в больших играх мировых политиков».

Как сообщал УНИАН, В.ПУТИН в недавнем интервью западным СМИ, говоря о ситуации с демократией за пределами России, отметил: "Я о постсоветском пространстве вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят из Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение Конституции, всех законов и так далее".