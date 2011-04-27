Депутата подозревают в мошенничестве на 33 миллиона

Депутат Донецкого областного совета задержан по подозрению в мошенничестве на 33 млн. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Депутата задержали 25 апреля, его фамилия не называется. «Как выяснилось, при содействии должностного лица подконтрольные ему лица завладели в 2006 году имуществом одного из коллективных предприятий г. Харцызск (Донецкой обл.). По предварительным данным, предприятию нанесен ущерб на общую сумму около 33 млн. грн.», - отмечается в сообщении.

Следственным управлением налоговой милиции ДНСУ возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса – мошенничество в особенно крупных размерах. За совершение указанного преступления законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.