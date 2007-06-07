Кабмин не подаст Проект налогового кодекса, пока не будет уверен в Ющенко

Правительство передаст проект Налогового кодекса в Верховную Раду Украины лишь в том случае, если будет уверено, что Президент Виктор ЮЩЕНКО его подпишет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для журналистов заявил министр финансов Николай АЗАРОВ. По его словам, проект документа уже готов.

«Налоговый кодекс готов, и мы его в любой момент можем передать на рассмотрение Верховного Совета… Однако, пока мы не будем убеждены, что Президент подпишет Налоговый кодекс, а мы постоянно говорили и предлагали Президенту, чтобы он все-таки согласился с таким решением, чтобы бюджет 2008 года смогли сделать на новой налоговой базе…, мы передавать документ не будем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор Кабинет министров не одобрил проект кодекса и не передал на рассмотрение Верховной Рады, Н.АЗАРОВ ответил: «Скажите, пожалуйста, я уходил каждый день на заседания рабочей группы, мог я полноценно заниматься Налоговым кодексом? Вот вопрос на вопрос. Мог или нет?.. Да, рабочая группа закончила работу над документом, и он готов к передаче на рассмотрение в Верховный Совет».

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал проект создания Налогового кодекса. Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%. Кроме этого, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.

30 мая заместитель министра финансов Татьяна ЕФИМЕНКО сообщила журналистам, что Минфин планирует вынести проект Налогового кодекса на рассмотрение Кабинета Министров на заседании 6 июня. Однако на заседании Кабмина вопрос о Налоговом кодексе не поднимался.

Ранее председатель Государственной налоговой администрации Украины Анатолий БРЕЗВИН заявлял, что проект Налогового кодекса будет доработан до 1 июня и после этого передан на рассмотрение в Верховную Раду.