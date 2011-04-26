Двое украинцев трагически погибли в Италии

Двое граждан Украины трагически погибли в Италии на минувшей неделе.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Так, 23 апреля, в субботу, итальянские рыбаки нашли в реке По неподалеку от городка Чиццоло в провинции Мантови тело 37-летнего гражданина Украины Дмитрия Якушева, который проживал в Италии вместе с женой и двумя детьми в городе Сальсомаджоре Терме в провинции Парми. Из источников в полиции известно, что 12 апреля он пропал без вести.

Через два дня его супруга, не дождавшись мужа, подала заявление о его исчезновении в полицию, работники которой 16 апреля в провинции Кремони возле русла реки По нашли его автомобиль. Сейчас проводится следствие.

Основной версией следствия на данный момент является самоубийство. В последнее время Дмитрий страдал депрессией.

Накануне, 18 апреля, на рабочем месте на строительстве в городе Ланчяно трагически погиб 34-летний Ярослав Ивахнюк, проживавший в городе Алино в провинции Киети. На него обвалилась деревянная стена, которую он монтировал вместе с другими рабочими. Смерть наступила мгновенно.

Прокуратурой Ланчяно возбуждено уголовное дело против трех руководителей строительства и водителя подъемного крана. Проверяются также условия соблюдения правил безопасности на строительстве. Судебно-медицинская экспертиза тела показала, что смерть наступила в результате травматического шока от сдавливания.

По предварительным данным, стена могла упасть либо из-за порыва сильного ветра, либо из-за незавершенности монтажа.