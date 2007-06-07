Террористы не дают Рудьковскому спать

Министерство транспорта и связи совместно с Министерством внутренних дел разработают изменения в Криминальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми отдельные правонарушения на железнодорожном транспорте будут приравнены к диверсионным и террористическим актам.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на совещании в Минтранссвязи по вопросам безопасности на транспорте.

В частности, к таким правонарушениям будет относиться: установление посторонних предметов на железнодорожные пути, разворовывание элементов подвижного состава и инфраструктуры железных дорог.

Данные изменения будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, предлагается снизить минимальный порог нанесенных убытков, за которые предусмотрена криминальная ответственность - если пороговая сумма для возбуждения уголовного дела на сегодня составляет 600 грн., то стоимость важных для безопасности движения деталей - 100-200 грн.

Кроме того, МТСУ и МВД в июне планируют провести межведомственное совещание по отработке совместных действий, направленных на снижение фактов вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта.