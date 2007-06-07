Погода на 8 - 12 июня

Завтра в Украине переменная облачность. По данным Украинского гидрометцентра, ночью в Карпатах и на севере Левобережья, днем в западных, центральных и восточных областях местами ожидается кратковременный дождь, гроза, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, днем в восточных областях, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей 17-20°, на востоке страны местами 6-9° тепла; днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°. В Закарпатье: местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, днем 24-29° (в горах ночью 7-12°, днем 15-20°).

9 и 10 июня в южных, Винницкой, Кировоградской областях малооблачно, без осадков. Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-20°, днем 25-30°, местами 32-35°. На остальной территории переменная облачность; ночью без осадков, днем (в западных областях и ночью) отдельные небольшие кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 11-16°, в восточных областях местами 5-8° тепла, днем 24-29°. Ветер в Украине северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. На Закарпатье отдельные небольшие грозовые дожди, только ночью без осадков; температура ночью 13-18°, днем 25-30° (в горах ночью 8-13°, днем 15-20°).

11 июня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, только в южной части и восточных областях преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, на юге до 20°, днем 28-33°, на севере и западе 22-27°. В Закарпатье кратковременные дожди, грозы; температура ночью 11-16°, днем 22-28° (в горах ночью 7-12°, днем 15-20°).

12 июня кратковременные дожди и грозы ожидаются по всей территории страны. Температура ночью 12-17°, на юге до 20°, днем 20-25°, в южной части до 30°. в Закарпатье температура ночью 11-16°, днем 22-28° (в горах ночью 7-12°, днем 15-20°).

В Киеве и области 8 июня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 24-26°; по области ночью 10-15°, днем 23-28°.

9 и 10 июня также переменная облачность, днем возможны отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 24-29°.

11 июня в Киеве и области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°; днем 22-27°.

12 июня также дождь с грозой. Температура ночью 12-17°; днем 20-25°.