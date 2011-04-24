Регионалы хотят 1 мая привести в порядок воинские захоронения

Севастопольская городская организация Партии регионов 1 мая намерена приводить в порядок воинские захоронения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам ее лидер, председатель городской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Сегодня в общественности Севастополя образуются две группы людей. Одна группа, как мы, работает на субботниках (В.САРАТОВ вместе с коллегами по ГГА принимал участие в субботнике в сквере у городской больницы №5), вторая - выходит на площадь и на митингах требует, чтобы в городе было чисто», - сказал лидер севастопольских «регионалов».

Как добавил В.САРАТОВ, «мы планируем 1 мая – это планы Партии регионов - привести в порядок наши исторические захоронения. Хотим привести в порядок наши воинские кладбища».

Вместе с тем, как сказал председатель ГГА, он предполагает, что «1 мая на площади Нахимова, скорее всего, соберётся группа людей, которая будет говорить о том, что кладбища надо убирать». Поэтому, как добавил он, «пусть севастопольцы сами определятся, с кем им по пути - с теми, которые призывают навести чистоту в городе, или с теми, кто этим постоянно занимается на деле».