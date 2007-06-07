ВР уволила судью Печерского суда

Верховная Рада освободила Светлану ВОЛКОВУ от должности судьи Печерского районного суда города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего постановления проголосовали 257 народных депутатов из 263, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сказано в документе, С.ВОЛКОВА освобождена в связи с нарушением ею присяги судьи.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ, с предложением относительно освобождения С.ВОЛКОВОЙ обратился в парламент Высший совет юстиции. В частности, как объяснил он, в ВСЮ 31 мая поступило депутатское обращение ряда народных депутатов относительно нарушения отдельными судьями Печерского райсуда присяги судьи.

По результатам проверки, проведенной по этому вопросу, ВСЮ предложил уволить троих судей Печерского райсуда.

В частности, это связано с тем, что 30 мая 2007 года гражданин А.ВОЛКОВ обратился в Печерский райсуд с административным иском о признании незаконной и отмене постановления ВР «О временном порядке назначения судей на административные должности и освобождения от этих должностей». В исковых требованиях А.ВОЛКОВ просил суд вынести решение о немедленной приостановке действия данного постановления ВР.

С.КИВАЛОВ отметил, что коллегия судей Печерского райсуда в составе В.ФИНАГЕЕВА, С.ВОЛКОВОЙ и Р.КОЗЛОВА приняла определение и приостановила действие вышеназванного постановления ВР.

С.КИВАЛОВ подчекнул, что данное постановление ВР не является актом индивидуального действия. По его словам, рассмотрение жалоб на такие акты не входит в компетенцию районных судов. «Это исключительно юрисдикция Конституционного Суда Украины», - сказал он.

При этом, по словам С.КИВАЛОВА, ВР приняла соответствующее постановление 30 мая в 16.00, а суд начал рассмотрение заявления относительно него менее чем через час. При этом, по словам народного депутата, зафиксировано, что председатель ВРУ Александр МОРОЗ подписал соответствующее постановление только через 4 часа после его принятия. «Следовательно, судьи приостановили действие постановления без его текста», - сказал он.

Председатель комитета ВР также отметил, что ВСЮ установил, что при рассмотрении этого дела судьей С.ВОЛКОВОЙ была нарушена присяга судьи. «Судья вынесла заведомо неправовое решение», - сказал он.

При этом С.КИВАЛОВ сообщил, что в Комитет ВР по вопросам правосудия поступило сообщение, что судья С.ВОЛКОВА не может присутствовать на заседании ВР при рассмотрении этого вопроса из-за болезни.

В свою очередь председатель ВР А.МОРОЗ сообщил, что сегодняшний день утром к нему пришел народный депутат, член фракции «Наша Украина» Николай ОНИЩУК с постановлением Оболонского районного суда города Киева. В постановлении отмечается, что необходимо приостановить действие постановление ВСЮ относительно С.ВОЛКОВОЙ. Кроме того, постановлением запрещалось Верховной Раде рассматривать представление ВСЮ относительно освобождения С.ВОЛКОВОЙ от должности судьи до рассмотрения дела по существу.

А.МОРОЗ также подчеркнул, что в документе отмечалось, что постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционно-административном суде.