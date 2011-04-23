С мариупольского завода украли оборудования на миллион

Сотрудники мариупольского отдела УБОП в Донецкой области пресекли деятельность организованной преступной группировки, которая на протяжении полутора лет занималась хищениями оборудования с территории завода тяжелого машиностроения.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отмечается, что члены группы специализировались на кражах комплектующих к железнодорожным платформам. Роли у злоумышленников были четко распределены: одни проникали на склад, который находился на территории предприятия и занимались погрузкой похищенного, другие вывозили, третьи – следили за тем, чтобы в момент хищения не возникло непредвиденных ситуаций. Впоследствии комплектующие реализовывались клиентам в Донецкой и Луганской областях.

По данным правоохранителей, деятельность похитителей долгое время была успешной благодаря «содействию» бывших охранников завода. Всего членами ОПГ было похищено оборудования на сумму около 1 млн. грн.

В результате проведенной операции шестеро участников ОПГ были взяты «на горячем» во время очередной кражи.

В настоящее время по данному делу ведется следствие. Правоохранители не исключают, что число обвиняемых со временем может возрасти.