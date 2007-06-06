8 июня в редакции газеты «АиФ» состоится «горячая линия» с начальником Главного пассажирского управления «Укрзализницы» Леонидом Лобойком.

Почему из года в год железнодорожные билеты на юг остаются дефицитом? В каких направлениях будут ходить дополнительные летние поезда? Почему в разных коммерческих кассах разные наценки на билеты? Увеличат ли количество комфортных вагонов в условиях летней жары?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить, позвонив по телефону: 205-43-15.

До общения приглашаются журналисты.

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