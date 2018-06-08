Готовятся ли области к внеочередным выборам? Об этом УНИАН спросил глав облгосадминистраций. Вера Ульянченко, глава Киевской облгосадминистрации: Мы начали готовиться ко дню выборов уже после первого указа Президента. Мы ведем работу по учету избирателей, в райгосадминистрациях есть комнаты, в которых работают по составлению списков. Совещания с главами райгосадминистраций состоялись сразу же после упомянутого указа, и местная власть работает. По материально-техническому обеспечению выборов мы провели уже несколько совещаний в областной администрации, определены помещения, практически решены вопросы относительно их оборудования. Второй вопрос: подготовка регистрации избирателей. Если говорить об электронной системе учета избирателей, то мы должны получить от ЦИК распоряжение, которое регламентировало бы вопрос финансирования и давало бы разработанную методику. Главное, что мы имеем помещение, имеем людей. Председатели абсолютного большинства районов легко вам расскажут, где у них избирательные участки, в каком они состоянии, где там идут ремонты, а где помещение готово.

Петр Олийник, глава Львовской облгосадминистрации:

Наша область готова к выборам. У нас есть абсолютно все: урны, сейфы, телефоны, компьютеры, коммуникации, помещения, автомобили... Есть лишь одна проблема. Когда делали программу списка избирателей 2006 года, в ней не были учтены молодые избиратели, которым исполнилось 18 лет после 31 марта 2006 , для того, чтобы их внести, нужно распоряжение ЦИК.

Конечно, мы собираемся голосовать по старой программе списка избирателей. Потому что тот, кто говорит о создании реестра избирателей, лукавит или не понимает, или сознательно обманывает. Для создания реестра нужны минимум восемь-девять месяцев. А если еще точнее, то один год... Следовательно, времени до дня голосования нам полностью хватит, чтобы организовано провести выборы.

Евгений Червоненко, глава Запорожской облгосадминистрации:

А когда это у Червоненко что-то было не готово? Прошу вспомнить, что после прошлых выборов мы получили награду ОБСЕ за уровень проведения выборов. И в этом году также рассчитываю на такую же награду. Конечно, мы не ожидали третьего указа Президента, а уже после второго апреля начали работать в этом направлении. Сейчас мы работаем над уточнением старых списков избирателей, а относительно составления реестра или вопросов новой базы учета избирателей, то будем ожидать решения ЦИК.

Павел Качур, глава Сумской облгосадминистрации:

У нас была создана рабочая группа по выполнению указа Президента. Мы провели сверку списка избирателей, ожидаем процедур ЦИК, чтоб внести изменения и последующие распоряжения относительно создания реестра.

Относительно материально-технического обеспечения, то о компьютерах позаботились, теперь ищем дополнительные помещения для участков. Базовые участки останутся в своих помещениях, но некоторые очень малы, чтобы не было очередей, мы хотим какие-то большие комнаты, и потому это еще в процессе решения. Думаю, что явка на голосование будет высокой.

Александр Садыков, председатель Николаевской облгосадминистрации:

У нас создана группа по уточнению списков избирателей, и соответствующее распоряжение было подписано мной еще два месяца тому назад. Создана группа по содействию проведению выборов. Мы провели ревизию всего, что необходимо для этого, урны, сейфы – осмотрели этот реманент. Что-то нуждается в ремонте, не хватает оргтехники, но ее в аренду участкам дадут отдельные управления нашей администрации, как это было на прошлых выборах. Все сделаем своевременно. Ожидаем распоряжений ЦИК.

Юрий Павленко, глава Житомирской облгосадминистрации:

Сразу после выхода первого указа Президента Житомирская область начала подготовку к выборам. На сегодня утвержден состав областной рабочей группы учета избирателей, такие же рабочие группы возобновили свою работу во всех городах и районах области. Кроме того, предварительно проведена инвентаризация наличия избирательных урн, материала для обустройства кабин для голосования. С целью подготовки списков проведены рабочие совещания с руководителями местных органов власти, правоохранительных органов, учреждений соцзащиты. Но на сегодня остаются открытыми вопросы, которые должны быть решены на центральном уровне: финансирование, утверждение календарного плана подготовки выборов и методических разъяснений относительно составления списка избирателей. Мы ожидаем их решения в ближайшее время. Наше задание: организовать выборы - и мы к этому готовы. Задание политсил: в честном соревновании доказать свои политические способности.

Опрашивала Маша Мищенко