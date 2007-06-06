В СБУ никто не обращался по поводу возможного отравления Цушко

13:21, 06 июня 2007
Общество
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У адвоката министра есть подозрения

Василий ЦУШКОВ Службу безопасности Украины никто не обращался по поводу возможного отравления министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она также отметила, что министра внутренних дел охраняют соответствующие подразделения МВД, и они также не обращались к спецслужбам по этому поводу.

В то же время М.ОСТАПЕНКО отметила, что СБУ в случае необходимости готова оказать помощь в расследованные этого дела.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДСО МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

1 июня народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже организаторы этого инцидента.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

В свою очередь, адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявила, что болезнь В.ЦУШКО вызвана отравлением. По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет".

1 июня в одной из клиник Германии В.ЦУШКО прооперировали.

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