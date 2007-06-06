В СБУ никто не обращался по поводу возможного отравления Цушко

В Службу безопасности Украины никто не обращался по поводу возможного отравления министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

Она также отметила, что министра внутренних дел охраняют соответствующие подразделения МВД, и они также не обращались к спецслужбам по этому поводу.

В то же время М.ОСТАПЕНКО отметила, что СБУ в случае необходимости готова оказать помощь в расследованные этого дела.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДСО МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

1 июня народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже организаторы этого инцидента.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

В свою очередь, адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявила, что болезнь В.ЦУШКО вызвана отравлением. По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет".

1 июня в одной из клиник Германии В.ЦУШКО прооперировали.