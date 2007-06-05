К 75-летию Донецкой области изготовили значки из золота 585-й пробы (фото)
15:40, 05 июня 2007Общество
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Награда весит 2 грамма
Памятные значки к 75-летию Донецкой области изготовлены из белого и желтого золота 585-й пробы. Они изготовлены на Краматорском ювелирном заводе "Центр Золото" и весят 2 грамма.
По информации пресс-службы Донецкого облсовета, всего будет изготовлено 300 таких значков. Они будут вручаться людям, внесшим весомый вклад в развитие Донецкой области.
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