Урожай пора спасать

Правительство завтра на внеочередном заседании разработает неотложные меры по сохранению урожая 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Одесской области после ознакомления с состоянием посевов, пострадавших от засухи.

«У нас в 10 регионах государства сложная ситуация. Потери в этих регионах будут, условно говоря, приблизительно половина от того, что планировали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр уточнил на примере Одесской области, в которой планировали собрать урожай на уровне трех млн. тонн, а сейчас прогнозируется на уровне 1,4-1,5 млн. тонн. «Безусловно, одним из главных вопросов является вопрос заготовки продовольственного зерна на 2008 год», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что правительство предусматривает финансирование программы по заготовке продовольственного зерна и создание семенного фонда. «Его (семенной фонд – УНИАН) нужно сберечь и готовиться к этому. Там, где можно, пересевать другими культурами, мы будем пересевать, и к этому регионы готовы», - подчеркнул он.

Глава правительства также сообщил, что предусмотрены также средства на оказание помощи сельхозпредприятиям и компенсации их потерь, а также изучается возможность компенсации потерь крестьянам, которые живут за счет подсобных хозяйств.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2007 год», в котором, среди прочего, предусмотрено выделить 270 млн. грн. на решение проблем, возникших в АПК вследствие засухи.