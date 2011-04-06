Неизвестные снова облили краской синагогу в Сумах

В Сумах неизвестные злоумышленники бросили лампочки с черной краской в здание синагоги - «Еврейского дома», расположенного в центре города.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель сумской еврейской общины Александр ГОРОН, за пять лет существования «Еврейского дома», где расположены еврейская община, благотворительный центр, воскресная школа и другие еврейские организации, здание осквернили уже в пятый раз.

Следы от предыдущего акта вандализма от красной краски, совершенного три месяца назад, виднеются под свежими черными пятнами.

В настоящее время розыском злоумышленников занимает Заречный районный в г. Сумы отдел УМВД Украины в Сумской области.

«Кто оскверняет синагогу ни в одном из пяти случаев не установлено. Мы имеем свои соображения, кто бы это мог сделать, но высказать их не имеем права, пока правоохранительные органы не подтвердят или не опровергнут наши предположения. Единственное, что могу с уверенностью сказать – это не мелкие пьяные хулиганы, которые приготовили две лампочки с краской, как установил милицейский эксперт, и пришли ночью специально к зданию синагоги, чтобы разбить эти лампочки. За этими нелюдями кто-то стоит, кто-то им платит. В лучшем случае, это просто бытовой антисемитизм и неприязнь к евреям. В худшем случае – это идеология, это политика», - считает А.ГОРОН.